Магнітна буря 2 вересня буде дуже потужною: як себе вберегти

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

У вівторок, 2 вересня, активність Сонця буде потужною. Це відповідатиме магнітній бурі червоного рівня - К-індекс 6.7.

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.

Сьогодні на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2. За останню добу на Сонці відбулися три спалахи класу С.

Реклама

Як зменшити вплив магнітних бур:

пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

нормалізуйте сон:

намагайтеся менше нервувати.

Нагадаємо, ми писали про те, які тривожні симптоми в жодному разі не можна ігнорувати після 40 років і чому.