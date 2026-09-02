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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 2 вересня: скільки балів буде

Геомагнітна активність загалом має залишатися спокійною протягом усього прогнозованого періоду.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У середу, 2 вересня, магнітна буря залишається досить слабкою. Її К-індекс буде 3,1 (зелений рівень).

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Швидкість сонячного вітру залишається дещо підвищеною через залишковий вплив корональної діри, але вона продовжуватиме знижуватися до фонових рівнів протягом наступних кількох днів. Сонячна активність залишається низькою, і наразі немає відомих корональних вибухів корони, спрямованих на Землю.

Магнітна буря 2 вересня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 2 вересня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря виникає після потужних сонячних спалахів, коли заряджені частинки досягають Землі та впливають на її магнітне поле. Через це відбуваються геомагнітні збурення, які можуть тривати від кількох годин до кількох діб.

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