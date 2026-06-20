Магнітна буря 20 червня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря / © Credits

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Сьогодні, 20 червня, очікується низька сонячної активності. Магнітна буря буде з К-індексом 3 — це зелений рівень.

Про це свідчать дані ресурсу meteoagent і свідчать дані Британської геологічної служби.

Очікується, що геомагнітні умови залишатимуться переважно спокійними, але може бути невелика ймовірність коротких, окремих активних періодів.

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Водночас, за даними науковців, можливе незначне посилення сонячного вітру через вплив корональних дір.

Магнітна буря 20 червня. Фото: meteoagent

Зазначимо, що всі прогнози вчених — попередні, тому що сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Магнітні бурі здатні впливати на організм. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу. У ці дні можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

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