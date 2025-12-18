- Дата публікації
Магнітна буря 18 грудня: яка її потужність
Швидкість сонячного вітру зменшиться, а тому магнітна буря не буде тривалою.
У четвер, 18 грудня, вдарила потужна магнітна буря. Вона посилилася до червоного рівня - К-індексу 6.
Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.
Впливом високошвидкісного потоку корональної діри підвищив швидкість сонячного вітру, а також спричинив незначне посилення міжпланетного магнітного поля. Очікується, що швидкість сонячного вітру зменшиться вже протягом наступної доби і подальшого посилення не передбачається у найближчі дні.
Як зменшити вплив магнітних бур:
пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;
віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;
більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;
нормалізуйте сон:
намагайтеся менше нервувати.
Як повідомлялося, нові дані космічних лабораторій свідчать про те, що на Сонці відбувся вибух. Шлейф від нього досягне Землі вже найближчим часом. Це викличе магнітну бурю.