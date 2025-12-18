ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 18 грудня: яка її потужність

Швидкість сонячного вітру зменшиться, а тому магнітна буря не буде тривалою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 18 грудня, вдарила потужна магнітна буря. Вона посилилася до червоного рівня - К-індексу 6.

Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.

Впливом високошвидкісного потоку корональної діри підвищив швидкість сонячного вітру, а також спричинив незначне посилення міжпланетного магнітного поля. Очікується, що швидкість сонячного вітру зменшиться вже протягом наступної доби і подальшого посилення не передбачається у найближчі дні.

Магнітна буря 18 грудня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 18 грудня. Фото: meteoagent.

Як зменшити вплив магнітних бур:

  • пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

  • віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

  • більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

  • нормалізуйте сон:

  • намагайтеся менше нервувати.

Як повідомлялося, нові дані космічних лабораторій свідчать про те, що на Сонці відбувся вибух. Шлейф від нього досягне Землі вже найближчим часом. Це викличе магнітну бурю.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie