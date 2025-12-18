Магнітна буря 18 грудня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

У четвер, 18 грудня, вдарила потужна магнітна буря. Вона посилилася до червоного рівня - К-індексу 6.

Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.

Впливом високошвидкісного потоку корональної діри підвищив швидкість сонячного вітру, а також спричинив незначне посилення міжпланетного магнітного поля. Очікується, що швидкість сонячного вітру зменшиться вже протягом наступної доби і подальшого посилення не передбачається у найближчі дні.

Реклама

Магнітна буря 18 грудня. Фото: meteoagent.

Як зменшити вплив магнітних бур:

пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

нормалізуйте сон:

намагайтеся менше нервувати.

Як повідомлялося, нові дані космічних лабораторій свідчать про те, що на Сонці відбувся вибух. Шлейф від нього досягне Землі вже найближчим часом. Це викличе магнітну бурю.