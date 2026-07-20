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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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601
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Магнітна буря 20 липня: Сонце готує новий удар

Геомагнітне поле Землі протягом доби залишатиметься переважно спокійним.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Геомагнітна ситуація на початку нового тижня залишатиметься спокійною

Геомагнітна ситуація на початку нового тижня залишатиметься спокійною / © ТСН.ua

Сьогодні, 20 липня, геомагнітна ситуація залишатиметься спокійною. За прогнозом фахівців космічної погоди, суттєвих магнітних бур цього дня не очікується.

Максимальний індекс Kp становитиме близько 2,7, що не досягає рівня навіть слабкої геомагнітної бурі.

Протягом доби геомагнітне поле буде стабільним. Індекс Kp не перевищить 2,7 бала, тоді як магнітною бурею вважаються значення від Kp 5.

Водночас фахівці попереджають: затишшя тимчасове, і Сонце вже готує новий удар.

Як полегшити самопочуття

Під час періодів підвищеної геомагнітної активності лікарі радять дотримуватися простих рекомендацій:

  • пити достатньо води

  • більше відпочивати

  • не перевантажувати організм фізичними навантаженнями

  • обмежити алкоголь і надмірне вживання кави

  • контролювати артеріальний тиск, якщо є відповідні захворювання

  • уникати стресу та повноцінно висипатися

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Дата публікації
Кількість переглядів
601
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