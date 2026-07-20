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Магнітна буря 20 липня: Сонце готує новий удар
Геомагнітне поле Землі протягом доби залишатиметься переважно спокійним.
Сьогодні, 20 липня, геомагнітна ситуація залишатиметься спокійною. За прогнозом фахівців космічної погоди, суттєвих магнітних бур цього дня не очікується.
Максимальний індекс Kp становитиме близько 2,7, що не досягає рівня навіть слабкої геомагнітної бурі.
Протягом доби геомагнітне поле буде стабільним. Індекс Kp не перевищить 2,7 бала, тоді як магнітною бурею вважаються значення від Kp 5.
Водночас фахівці попереджають: затишшя тимчасове, і Сонце вже готує новий удар.
Як полегшити самопочуття
Під час періодів підвищеної геомагнітної активності лікарі радять дотримуватися простих рекомендацій:
пити достатньо води
більше відпочивати
не перевантажувати організм фізичними навантаженнями
обмежити алкоголь і надмірне вживання кави
контролювати артеріальний тиск, якщо є відповідні захворювання
уникати стресу та повноцінно висипатися