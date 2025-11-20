ТСН у соціальних мережах

1555
1 хв

Магнітна буря 20 листопада: яка буде її активність

Сьогодні очікуються спокійні геомагнітні умови.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 20 листопада, магнітна буря значно послабшає. Вона опустилася до зеленого рівня і відповідає К-індексу 1.7.

Про це повідомив ресурс meteoagent та Британська геологічна служба.

Попередні оцінки вказують на ймовірність слабкої або помірної магнітної бурі рівня G1–G2. За даними британських науковців, Сонячний вітер зараз досягає рівня навколишнього середовища, оскільки вплив нещодавньої корональної діри зменшується.

Магнітна буря 20 листопада. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 20 листопада. Фото: meteoagent.

Магнітна буря не потужна, але вона здатна впливати на самопочуття людей. Особливо - метеозалежних. Справа в тому, шо сонячні збурення мають вплив на організм як до початку бурі, так і після її завершення.

