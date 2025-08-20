Магнітна буря 20 серпня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 20 серпня, активність Сонця посилиться. Магнітна буря досягне червоного рівня - К-індексу 5.

Про це повідомив ресурс meteoagent.

Зазначається, що Спокійні геомагнітні умови, які склалися протягом останніх днів, може порушити сильна магнітна буря. Геомагнітні умови погіршаться 20 та з великою ймовірністю 21 серпня. В ці дні можлива магнітна буря рівня STORM G1.

Магнітна буря 20 серпня. Фото: meteoagent.

Медики зауважують, що вплив магнітних бур відчувається як до її початку, так і після. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби.

Як повідомлялося, на Сонці почала зростати велика корональна діра, а тому потужну магнітну бурю очікують на Землі. У зоні діри очікується прискорений потік сонячного вітру, що призведе до збурення геомагнітного середовища Землі.