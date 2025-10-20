ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 20 жовтня: яка буде її активність

Магнітне поле почне стабілізуватися.

Магнітна буря.

У понеділок, 20 жовтня, потужність магнітної бурі зменшиться. Очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 - це зелений рівень.

Про це повідомив Meteoagent.

За даними Британської геологічної служби, вихідними до Землі досягнули кілька викидів корональної маси, які спостерігалися протягом останніх кількох днів під час віддалення від Сонця. Втім, тепер геомагнітні умови послабилися.

Магнітна буря 20 жовтня. Фото: Meteoagent.

Зауважимо, магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, вагітні та літні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

