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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
175
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1 хв

Магнітна буря 21 червня: яка її потужність

Вплив магнітної бурі - хоч вона і не потужна, але може бути відчутним.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © pixabay.com

У неділю, 21 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 3. Це зелений рівень, що відповідає середнім магнітним бурям.

Про це повідомляють meteoagent і Британська геологічна служба.

За даними науковців, можливе незначне посилення сонячного вітру через вплив корональних дір. Втім, очікується, що геомагнітні умови залишатимуться переважно спокіними.

Магнітні бурі 21 червня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі 21 червня. Фото: meteoagent.

Втім, зазначимо, що цей прогноз попередній. Тому вже до кінця доби прогноз може змінитися - як посилитися, так і зменшитися.

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Незважаючи на те, що вона трохи стихла сьогодні, але може залишатися відчутною та впливати на самопочуття людей. 

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
175
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