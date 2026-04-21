Магнітна буря 21 квітня: чи очікувати потужного шторму сьогодні

Магнітна буря / © Associated Press

Після бурхливих вихідних, коли планету накрила потужна 6-бальна магнітна буря, початок тижня приніс відносне затишшя. Проте вчені попереджають, що розслаблятися рано. У вівторок, 21 квітня, Землю може зачепити слабка магнітна буря.

Про це повідомляє Британська геологічна служба.

Наразі швидкість сонячного вітру залишається підвищеною. Причиною цього став вплив корональної діри на Сонці, яка продовжує спрямовувати потік заряджених частинок у бік нашої планети. Хоча вчені очікують спокійного періоду найближчими днями, сьогоднішній день є винятком.

«Загалом очікується, що геомагнітна активність буде відносно спокійною протягом наступних кількох днів. Лише сьогодні є ймовірність невеликої магнітної бурі», — зазначають науковці.

Додатковим фактором ризику є викидання корональної маси, що стався 19 квітня. Хоча більшість прогнозів вказують на те, що хмара частинок пройде повз Землю, фахівці не виключають слабкого дотичного удару.

Чим небезпечні магнітні бурі рівня G1

Магнітні бурі рівня G1 офіційно вважаються слабкими. Проте навіть за такої низької інтенсивності можливий вплив на самопочуття людей та роботу чутливої електроніки.

Зокрема, у такі дні метеочутливі люди можуть відчувати:

сильний головний біль та мігрені

швидку втому та сонливість

раптові перепади настрою

Що стосується технічного боку, то можливі незначні збої в роботі супутників зв’язку та слабкі коливання в електромережах. Загалом загроза для інфраструктури оцінюється як мінімальна.

Аби мінімізувати негативний вплив геомагнітних коливань на організм, фахівці рекомендують дотримуватися простих правил.

«Щоб зменшити вплив бурі, варто більше відпочивати, пити воду, уникати стресу та надмірних навантажень. Метеочутливим людям рекомендується стежити за прогнозами та дотримуватися спокійного режиму дня», — наголошується у звіті дослідників.

Попри те, що бурі рівня G1 не становлять серйозної небезпеки для життя, медики радять не ігнорувати сигнали власного тіла та за потреби звертатися по консультацію, якщо нездужання стає надто сильним.

