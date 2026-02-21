- Дата публікації
Магнітна буря 21 лютого: яка її потужність
Сьогодні сильних геомагнітних збурень не очікується.
У суботу, 21 лютого, геомагнітні умови залишатимуться спокійними. Очікується слабка магнітна буря з К-індексом 2.3.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.
За даними науковців, швидкість сонячного вітру продовжує знижуватися, оскільки нещодавні ефекти корональних дір зменшуються.
Однак очікується, що наступний високошвидкісний потік корональних дір прибуде 23 лютого. Це, найімовірніше, підвищивши геомагнітну активність до рівнів STORM G1.
Нагадаємо, ми писали про те, як метеозалежним пережити магнітні бурі. Підвищення геомагнітної активності до магнітної бурі рівня STORM G1 очікується на початку наступного тижня.