Магнітна буря 21 листопада: яка буде її потужність

Очікуються спокійні геомагнітні умови.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 21 листопада, очікується магнітна буря середньої потужності. Вона відповідатиме К-індексу 4 (жовтий рівень).

Про це повідомляють meteoagent та Британська геологічна служба.

Очікуються спокійні геомагнітні умови. Втім, у наступні два дні є ймовірність активних та коротких інтервалів шторму G1 через прихід високошвидкісного потоку корональної діри.

Магнітна буря 21 листопада. Фото: meteoagent

Магнітні бурі - це сильні та тривалі обурення геомагнітного поля Землі, які викликаються викидами намагнічених частинок внаслідок спалахів на Сонці.

Людям із груп ризику під час підвищеної геомагнітної турбулентності рекомендується скоротити фізичні навантаження, повноцінно спати та контролювати артеріальний тиск.

