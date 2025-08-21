Магнітна буря 21 серпня: яка буде її потужність

Магнітна буря. / © twitter.com

У четвер, 21 серпня, активність Сонця перебуватиме на середньому рівні - К-індекс 3.7. Суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Мeteoagent.

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Відбулося чотири спалахи класу С. Вони практично не впливатимуть на Землю.

Магнітна буря 21 серпня. Фото: meteoagent.

Медики зауважують, що вплив магнітних бур відчувається як до її початку, так і після. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби.

