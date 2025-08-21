ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 21 серпня: яка буде її потужність

Сьогодні сонячна активність буде дуже низькою.

Магнітна буря.

Магнітна буря. / © twitter.com

У четвер, 21 серпня, активність Сонця перебуватиме на середньому рівні - К-індекс 3.7. Суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Мeteoagent.

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Відбулося чотири спалахи класу С. Вони практично не впливатимуть на Землю.

Магнітна буря 21 серпня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 21 серпня. Фото: meteoagent.

Медики зауважують, що вплив магнітних бур відчувається як до її початку, так і після. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби.

