Україну 21 травня накрила потужна магнітна буря: метеозалежних людей попередили про небезпеку

Магнітна буря. / © Associated Press

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У середу, 21 травня, сонячна активність знову зросла. Магнітна буря - червоного рівня з К-індексом 6.

Про це стало відомо з інформації meteoagent станом на 7 годину ранку.

Зауважимо, що майже тиждень Україну сильно штормило. Від 14 до 20 травня фахівці фіксували червоний рівень небезпеки. Активність Сонця навіть підіймалася до К-індексу 7 - з дев’яти можливих.

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Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Особливо схильні - метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями.

Під час магнітних бур в організмі можуть відбуватися зміни в кровообігу, порушується робота вегетативної нервової системи. Саме тому може виникати головний біль, знижується настрій, з’являється відчуття загальної слабкості. У людей із серцево-судинними захворюваннями може підвищуватися ризик аритмії та стрибки артеріального тиску.

Медики наголошують, що правильний спосіб життя допомагає легше адаптуватися до магнітних коливань та зберегти стабільне самопочуття.