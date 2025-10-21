- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 470
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 21 жовтня: яка буде її потужність
Очікується сонячна активність з К-індексом 3.
У вівторок, 21 жовтня, магнітна буря опуститься до зеленого рівня. Це - К-індекс 3, що відповідає слабкому збуренню.
Про це повідомляють Мeteoagent і Британська геологічна служба.
Зауважимо, активність бурі трохи зменшилась, але фон ще залишатиметься нестабільним. Швидкість сонячного вітру наразі підвищена через високошвидкісний потік корональних дір.
Важливо: прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Фахівці наголошують: аби зменшити вплив магнітної бурі - варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю. Крім того, важливо стежити за своїм психо-емоційним станом. Зокрема, уникати стресових ситуацій та конфліктів.
