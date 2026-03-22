Магнітна буря 22 березня: скільки балів вона буде

Сьогодні збережуться потужні геомагнітні умови.

Віра Хмельницька
Магнітна буря. / © Associated Press

У неділю, 22 березня, активність Сонця залишатиметься на високому рівні. Очікується потужна магнітна буря з К-індексом 5.

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Параметри сонячного вітру підвищені через викиди корональної маси, що сталися кілька днів тому.

Посилені геомагнітні умови збережуться протягом усіх вихідних спочатку через ефекти корональної маси, а потім і майбутній високошвидкісний потік з центрально розташованої корональної діри.

Магнітна буря 22 березня. Фото: Мeteoagent.

Нагадаємо, що геомагнітну активність можуть сильно відчути метеозалежні, люди із захворюваннями нервової системи, хто страждає на хронічні захворювання. Магнітні бурі впливають на сон і настрій, можуть викликати головний біль і мігрень, підвищувати артеріальний тиск тощо.

