Магнітна буря 22 червня: яка буде активність Сонця

Магнітна буря. / © Associated Press

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У понеділок, 22 червня, активність Сонця послабиться. Очікується слабка магнітна буря зеленого рівня, яка матиме К-індекс 2.

Про це повідомляють meteoagent і Британська геологічна служба.

За даними науковців, можливе незначне посилення сонячного вітру через вплив корональних дір.

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Втім, очікується, що геомагнітні умови залишатимуться переважно спокійними. Водночас є невелика ймовірність коротких, окремих активних періодів.

Магнітні бурі 22червня. Фото: meteoagent.

Втім, зазначимо, що цей прогноз попередній. Тому вже до кінця доби прогноз може змінитися - як посилитися, так і зменшитися.

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