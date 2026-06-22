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Магнітна буря 22 червня: яка буде активність Сонця
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей.
У понеділок, 22 червня, активність Сонця послабиться. Очікується слабка магнітна буря зеленого рівня, яка матиме К-індекс 2.
Про це повідомляють meteoagent і Британська геологічна служба.
За даними науковців, можливе незначне посилення сонячного вітру через вплив корональних дір.
Втім, очікується, що геомагнітні умови залишатимуться переважно спокійними. Водночас є невелика ймовірність коротких, окремих активних періодів.
Втім, зазначимо, що цей прогноз попередній. Тому вже до кінця доби прогноз може змінитися - як посилитися, так і зменшитися.
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