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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
687
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 22 червня: яка буде активність Сонця

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У понеділок, 22 червня, активність Сонця послабиться. Очікується слабка магнітна буря зеленого рівня, яка матиме К-індекс 2.

Про це повідомляють meteoagent і Британська геологічна служба.

За даними науковців, можливе незначне посилення сонячного вітру через вплив корональних дір.

Втім, очікується, що геомагнітні умови залишатимуться переважно спокійними. Водночас є невелика ймовірність коротких, окремих активних періодів.

Магнітні бурі 22червня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі 22червня. Фото: meteoagent.

Втім, зазначимо, що цей прогноз попередній. Тому вже до кінця доби прогноз може змінитися - як посилитися, так і зменшитися.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
687
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