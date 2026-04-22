Магнітна буря 22 квітня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря / © Associated Press

Реклама

У середу, 22 квітня, глобальна геомагнітна активність залишатиметься переважно низькою. Водночас протягом доби можливі окремі періоди підвищеної активності.

Про це повідомляє Британська геологічна служба.

Середній рівень геомагнітної обстановки цього дня очікується як «тихий». Проте у пікові моменти активність може зростати до «активного» рівня, без досягнення штормових показників.

Реклама

Такі коливання пов’язані з підвищеною швидкістю сонячного вітру, яка зберігається через вплив корональної діри. Попри це, загальний фон геомагнітної ситуації лишається стабільним.

За даними спостережень за попередню добу, раніше фіксували підвищену активність — рівня G1. Однак надалі вплив цих факторів поступово слабшатиме.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Під час сплесків геомагнітної активності метеочутливі люди можуть відчувати погіршення самопочуття — зростає тривожність, з’являється дратівливість, складніше ухвалювати рішення, а хронічні захворювання можуть загострюватися.

У такі дні найчастіше спостерігаються:

Реклама

сильний головний біль або мігрені

швидка втома й сонливість

різкі перепади настрою

Щоб зменшити вплив магнітних бур, рекомендують більше відпочивати, уникати стресових ситуацій, пити достатньо води та не перевантажувати організм.