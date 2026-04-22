- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 196
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 22 квітня: чого очікувати від сонячної активності
Магнітні бурі 22 квітня не прогнозуються, однак можливі коливання геомагнітного поля.
У середу, 22 квітня, глобальна геомагнітна активність залишатиметься переважно низькою. Водночас протягом доби можливі окремі періоди підвищеної активності.
Про це повідомляє Британська геологічна служба.
Середній рівень геомагнітної обстановки цього дня очікується як «тихий». Проте у пікові моменти активність може зростати до «активного» рівня, без досягнення штормових показників.
Такі коливання пов’язані з підвищеною швидкістю сонячного вітру, яка зберігається через вплив корональної діри. Попри це, загальний фон геомагнітної ситуації лишається стабільним.
За даними спостережень за попередню добу, раніше фіксували підвищену активність — рівня G1. Однак надалі вплив цих факторів поступово слабшатиме.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Під час сплесків геомагнітної активності метеочутливі люди можуть відчувати погіршення самопочуття — зростає тривожність, з’являється дратівливість, складніше ухвалювати рішення, а хронічні захворювання можуть загострюватися.
У такі дні найчастіше спостерігаються:
сильний головний біль або мігрені
швидка втома й сонливість
різкі перепади настрою
Щоб зменшити вплив магнітних бур, рекомендують більше відпочивати, уникати стресових ситуацій, пити достатньо води та не перевантажувати організм.