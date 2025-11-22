- Дата публікації
Магнітна буря 22 листопада: чого очікувати від сонячної активності
Магнітна буря буде не сильною, але її вплив усе ж може відчуватися.
У суботу, 22 листопада, магнітна буря буде слабкою. Сонячна активність буде зеленого рівня - це К-індекс 3.3.
Про це повідомляють meteoagent та Британська геологічна служба.
Після кількох днів підвищеної сонячної активності магнітосфера поступово стабілізується. Сьогодні очікуються переважно спокійні геомагнітні умови.
Хоч активність Сонця значно зменшилася, але метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати також можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.
