Магнітна буря 22 серпня: яка буде її активність

Прогноз активності Сонця може змінитися.

Магнітна буря.

У п’ятницю, 22 серпня, активність Сонця буде низькою. Магнітних бур не очікується. Геомагнітна активність буде зеленого рівня - К-індекс 3.

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.

Сьогодні суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Адже протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Магнітна буря 22 серпня. Фото: Мeteoagent.

Прогноз активності Сонця може змінитися. Адже дослідники оновлюють свої дані що три години.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

