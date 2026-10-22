Магнітна буря 22 жовтня: чого очікувати від активності Сонця

Магнітна буря / © Associated Press

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У четвер, 22 жовтня, магнітна буря буде досить слабкою. Йдеться про збурення зеленого рівня з К-індексом 3,2.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Минулої ночі показники сонячного вітру дещо підвищилися через вплив слабкого швидкісного потоку з корональної діри. Напередодні були періоди підвищеної геомагнітної активності, однак вплив корональної діри ослаб.

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Надалі посилення активності не очікується, тож сьогодні геомагнітна обстановка має залишатися спокійною.

Магнітна буря 22 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Для більшості людей така буря минає непомітно, але деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.

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