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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 22 жовтня: чого очікувати від активності Сонця

За попередніми прогнозами, сьогодні геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У четвер, 22 жовтня, магнітна буря буде досить слабкою. Йдеться про збурення зеленого рівня з К-індексом 3,2.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Минулої ночі показники сонячного вітру дещо підвищилися через вплив слабкого швидкісного потоку з корональної діри. Напередодні були періоди підвищеної геомагнітної активності, однак вплив корональної діри ослаб.

Надалі посилення активності не очікується, тож сьогодні геомагнітна обстановка має залишатися спокійною.

Магнітна буря 22 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 22 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Для більшості людей така буря минає непомітно, але деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.

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