Магнітна буря 22 жовтня: що відомо

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 22 жовтня, очікується слабка магнітна буря. Вона матиме К-індекс 2,7, що відповідає зеленому рівневі. Магнітосфера буде стабільною та спокійною.

Про це свідчать дані Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Вплив високошвидкісного потоку корональної діри зараз починає слабшати. Очікується, що параметри сонячного вітру поступово повернуться до фонових рівнів. Геомагнітні умови перебуватимуть на спокійному рівні.

Магнітна буря 22 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Геомагнітна буря – це збурення магнітосфери Землі. Воно відбувається під впливом різкої зміни швидкості сонячного вітру, що досягає нашої планети. Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людини. Зокрема, посилювати проблеми з тиском, провокувати безсоння, викликати тахікардію та мігрені.