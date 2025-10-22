- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 106
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 22 жовтня: що відомо
Протягом сьогоднішнього дня магнітосфера буде стабільною та спокійною.
Сьогодні, 22 жовтня, очікується слабка магнітна буря. Вона матиме К-індекс 2,7, що відповідає зеленому рівневі. Магнітосфера буде стабільною та спокійною.
Про це свідчать дані Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Вплив високошвидкісного потоку корональної діри зараз починає слабшати. Очікується, що параметри сонячного вітру поступово повернуться до фонових рівнів. Геомагнітні умови перебуватимуть на спокійному рівні.
Геомагнітна буря – це збурення магнітосфери Землі. Воно відбувається під впливом різкої зміни швидкості сонячного вітру, що досягає нашої планети. Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людини. Зокрема, посилювати проблеми з тиском, провокувати безсоння, викликати тахікардію та мігрені.