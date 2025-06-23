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Магнітна буря 23 червня: чого очікувати від сонячної активності
Понад два тижні магнітні бурі були червоного рівня.
Понеділок, 23 червня, характеризуватиметься помірною активністю Сонця. Магнітна буря буде зеленого рівня - К-індекс 2.6.
Про це повідомляє meteoagent.
Зазначається, що протягом останньої доби на Сонці відбулися два спалахи класу В і два спалахи класу С. Вони практично не впливають на Землю. Тому, за попередніми даними, у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.
Зауважимо, що досить тривалий час - понад два тижні - магнітні бурі були червоного рівня. Втім, 21-22 червня активність Сонця зменшилася і опустилася до жовтого рівня.
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Незважаючи на те, що вона трохи стихла сьогодні, але може залишатися відчутною та впливати на самопочуття людей.