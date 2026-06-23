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Магнітна буря 23 червня: скільки балів вона буде
Вже досить тривалий час активність Сонця перебуває на доволі слабкому рівневі.
Вівторок, 23 червня, відзначиться слабкою магнітною бурею зеленого рівня. Її К-індекс 2.
Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.
Геомагнітні умови наразі спокійні. Очікується, що вони збережуться протягом кількох наступних днів.
За даними науковців, частковий відрив нитки 19 червня спричинив дуже слабкий викид корональної маси. Ймовірно, він не досягне Землі.
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