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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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138
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Магнітна буря 23 червня: скільки балів вона буде

Вже досить тривалий час активність Сонця перебуває на доволі слабкому рівневі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Вівторок, 23 червня, відзначиться слабкою магнітною бурею зеленого рівня. Її К-індекс 2.

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Геомагнітні умови наразі спокійні. Очікується, що вони збережуться протягом кількох наступних днів.

За даними науковців, частковий відрив нитки 19 червня спричинив дуже слабкий викид корональної маси. Ймовірно, він не досягне Землі.

Магнітна буря 23 червня. Фото: meteoagent

Магнітна буря 23 червня. Фото: meteoagent

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
138
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