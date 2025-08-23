Магнітна буря 23 серпня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © Credits

Субота, 23 серпня, відзначатиметься дуже низькою активністю Сонця - К-індекс 2. Магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.

За останню добу на Сонці відбулися два спалахи класу С, а кони практично не впливають на Землю.

Магнітна буря 23 серпня. Фото: Мeteoagent.

Наголосимо, що може змінитися, бо дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

