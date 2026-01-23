Магнітна буря 23 січня: як себе вберегти

Магнітна буря / © Associated Press

Реклама

У п’ятницю, 23 січня, магнітна буря підвищиться до червоного рівня. Очікується К-індекс 5.7.

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною. Очікується, що він буде повільно знижуватися, оскільки ефекти викиду корональної маси за останні три дні продовжують зменшуватися.

Реклама

Деяка посилена геомагнітна активність може продовжитися - з можливими подальшими активними періодами та невеликим ризиком короткочасного STORM G1.

Магнітна буря 23 січня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

Аби зменшити вплив магнітних бур, варто пити більше трав’яного та зеленого чаю, відмовитися від кави та алкоголю, більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі, нормалізуйте сон.