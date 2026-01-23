ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 23 січня: як себе вберегти

Під час магнітних бур люди можуть відчувати погіршення самопочуття.

Олена Капнік
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У п’ятницю, 23 січня, магнітна буря підвищиться до червоного рівня. Очікується К-індекс 5.7.

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною. Очікується, що він буде повільно знижуватися, оскільки ефекти викиду корональної маси за останні три дні продовжують зменшуватися.

Деяка посилена геомагнітна активність може продовжитися - з можливими подальшими активними періодами та невеликим ризиком короткочасного STORM G1.

Магнітна буря 23 січня. Фото: Мeteoagent

Магнітна буря 23 січня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати  головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. 

Аби зменшити вплив магнітних бур, варто пити більше трав’яного та зеленого чаю, відмовитися від кави та алкоголю, більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі, нормалізуйте сон.

