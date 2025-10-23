- Дата публікації
Магнітна буря 23 жовтня: яка буде її потужність
Зелений рівень відповідає слабким магнітним бурям.
У четвер, 23 жовтня, магнітна буря залишається слабкою. Фахівці повідомляють про К-індекс 2, зеленого рівня.
Про це свідчать дані Мeteoagent і Британської геологічної служби.
За даними науковців, параметри сонячного вітру продовжують спадати до фонових рівнів. Сонячних збурень не очікується. Геомагнітні умови залишатимуться спокійними.
Зауважимо, прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю зазвичай тривають від кількох годин до кількох днів. Вплив магнітних бур можуть відчувати на собі метеозалежні, люди з гіпертонією та хронічними захворюваннями, вагітні тощо. Медики наголошують, якщо внести у своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити.