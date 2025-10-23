ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 23 жовтня: яка буде її потужність

Зелений рівень відповідає слабким магнітним бурям.

Віра Хмельницька
Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 23 жовтня, магнітна буря залишається слабкою. Фахівці повідомляють про К-індекс 2, зеленого рівня.

Про це свідчать дані Мeteoagent і Британської геологічної служби.

За даними науковців, параметри сонячного вітру продовжують спадати до фонових рівнів. Сонячних збурень не очікується. Геомагнітні умови залишатимуться спокійними.

Магнітна буря 23 жовтня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю зазвичай тривають від кількох годин до кількох днів. Вплив магнітних бур можуть відчувати на собі метеозалежні, люди з гіпертонією та хронічними захворюваннями, вагітні тощо. Медики наголошують, якщо внести у своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити.

