Магнітна буря 24 березня: скільки балів вона буде

Магнітна буря.

У вівторок, 24 березня, активність Сонця зменшиться, але попри це - залишатиметься дещо підвищеною. Очікується магнітна буря з К-індексом 4.

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через постійний вплив корональних дір, який збережеться протягом наступних кількох днів. Можливі деякі активні епізодичні періоди незначного шторму. Ймовірно, G1.

Однак очікується, що вплив корональних дір, наголошують науковці, повільно знижуватиметься з плином тижня.

Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.