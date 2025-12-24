Магнітна буря 24 грудня: якою буде активність Сонця

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 24 грудня, активність Сонця буде підвищеною. Очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень).

Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.

Земля залишається під впливом високошвидкісного потоку сонячного вітру від великої корональної діри. Можливі періоди до STORM G1 з поступовим зменшенням впливу.

Магнітна буря 24 грудня. Фото: meteoagent.

Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і людей похилого віку. Щоб звести до мінімуму негативний вплив, дотримуйтеся правил здорового способу життя.