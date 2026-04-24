Магнітна буря 24 квітня: з якою силою штормитиме

Зазначається, що сьогодні магнітне поле Землі перебуватиме у зеленому рівні.

Магнітні бурі впливають на метеозалежних людей / © pixabay.com

Учені поділилися прогнозом сонячної та геомагнітної активності.

У п’ятницю, 24 квітня, очікується відносно спокійна ситуація. За прогнозами, К-індекс становитиме близько 2,7, що відповідає слабкій сонячній активності та зеленому рівню без значних збурень.

На періоди таких геомагнітних коливань організм може реагувати специфічними симптомами:

  • сильний головний біль або мігрень

  • різкі стрибки артеріального тиску

  • почуття надмірної втоми та апатія

  • порушення сну (безсоння або навпаки — сонливість)

  • дратівливість та емоційна нестабільність

  • запаморочення та нудота

  • тахікардія (прискорене серцебиття)

Як зменшити вплив магнітних бур

  • Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу

  • Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду

  • Передивитися щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

