Магнітна буря 24 квітня: з якою силою штормитиме
Зазначається, що сьогодні магнітне поле Землі перебуватиме у зеленому рівні.
Учені поділилися прогнозом сонячної та геомагнітної активності.
У п’ятницю, 24 квітня, очікується відносно спокійна ситуація. За прогнозами, К-індекс становитиме близько 2,7, що відповідає слабкій сонячній активності та зеленому рівню без значних збурень.
На періоди таких геомагнітних коливань організм може реагувати специфічними симптомами:
сильний головний біль або мігрень
різкі стрибки артеріального тиску
почуття надмірної втоми та апатія
порушення сну (безсоння або навпаки — сонливість)
дратівливість та емоційна нестабільність
запаморочення та нудота
тахікардія (прискорене серцебиття)
Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу
Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду
Передивитися щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю