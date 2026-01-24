ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 24 січня: що відомо

Поступово геомагнітні умови слабшають.

Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © pixabay.com

Сьогодні, 24 січня, активність Сонця послабиться і магнітна буря ослабне. Очікується К-індекс 3 (зелений рівень).

Про це свідчать дані Мeteoagent та інформація Британської геологічної служби.

Компонента Bz міжпланетного магнітного поля стала негативною напередодні увечері. Втім, деяка активність ще можлива через залишкові ефекти корональних дір, які спочатку були замасковані сильним впливом корональної маси на початку тижня.

Магнітна буря 24 січня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 24 січня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати  головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. 

