- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 252
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 24 травня: чого очікувати від сонячної активності
Сьогодні геомагнітна активність не висока, але метеозалежні люди все ж модуть відчувати погіршення самопочуття.
В Україні у суботу, 24 травня, зафіксований середній рівень сонячної активності. К-індекс магнітної бурі - 3.67 – жовтий.
Про це повідомляє meteoagent, який моніторить коливання магнітного поля Землі.
Зауважимо, що від 14 до 21 травня сильно штормило через високу активність Сонця. Втім, протягом останніх двох днів магнітні бурі були слабкі - зеленого рівня. Сьогодні вона трохи посилилася.
Зауважимо, метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.