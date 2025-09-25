ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 25 вересня: чи вплине активність Сонця на самопочуття метеозалежних

Магнітних бур у четвер, 25 вересня, не прогнозується.

Софія Бригадир
Магнітна буря

Магнітна буря / © Credits

У четвер, 25 вересня, геомагнітна ситуація на Землі буде спокійною. Прогнозується, що цього дня глобальна активність утримуватиметься на рівні «тиші».

Про це повідомили Meteoagent і Британська геологічна служба.

Фахівці уточнюють, що після ізольованих періодів підвищеної активності 23–24 вересня, умови повертаються до стабільних. Вплив сонячного вітру, пов’язаний із корональними дірами, зберігається, однак він не спричинить магнітних бур у середу.

Прогноз BGS на подальші дні також сприятливий: 25–26 вересня та 26–27 вересня очікується повна без активних фаз.

Магнітна буря 25 вересня / Фото: Meteoagent

Магнітна буря 25 вересня / Фото: Meteoagent

Нагадаємо, після двох десятиліть затишшя Сонце різко активізувалося. За прогнозами NASA, це може викликати сильні сонячні бурі з ризиком перебоїв у зв’язку й енергосистемах.

