Магнітна буря 24 вересня: чи є небезпека для метеозалежних

Магнітна буря

Реклама

У середу, 24 вересня, на Землі очікується підвищена геомагнітна активність. За прогнозами експертів, протягом дня можливі короткочасні активні збурення.

Про це повідомили Meteoagent і Британська геологічна служба.

Фахівці пояснюють, що Земля перебуває під впливом потоку сонячного вітру, який надходить із корональної діри на Сонці.

Реклама

Згідно з даними оцінки активності, графіки показують, що 24 вересня К-індекс перебуватиме на рівні 3 балів, що відповідає слабким збуренням.

За прогнозом, 24–25 вересня середній рівень геомагнітної активності залишиться у стані «тиші», однак у пікові години можливі періоди зростання до рівня «активний». Уже з 25 на 26 вересня ситуація має стабілізуватися.

Експерти зазначають, що геомагнітні коливання можуть впливати на самопочуття чутливих людей, викликаючи втому чи головний біль, тож варто подбати про відпочинок та уникати зайвих навантажень.

Магнітна буря 24 вересня / Фото: Meteoagent

Нагадаємо, Сонце готує сюрприз: після 20 років затишшя, його активність різко зросла. За прогнозами NASA, це може призвести до сильних сонячних бур, що загрожують порушенням роботи електромереж і систем зв’язку.