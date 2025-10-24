- Дата публікації
Магнітна буря 24 жовтня: яка буде її активність
Активність геомагнітного поля очікується на дуже помірному рівні.
У п’ятницю, 24 жовтня, активність Сонця буде слабкою. Магнітна буря очікується зеленого рівня - К-індекс 1.7.
Про це повідомляє портал meteoagent та Британська геологічна служба.
Кілька днів поспіль геомагнітні умови залишатимуться спокійними. Однак невелика екваторіальна корональна діра може спричинити посилення наприкінці третього прогнозованого інтервалу - від 25 жовтня. Це може призвести до ймовірності коротких, ізольованих активних періодів.
Через магнітні бурі люди можуть відчувати головний біль та запаморочення, перепади артеріального тиску, підвищену втомлюваність та безсоння, дратівливість і тривожність, зниження концентрації та можливе загострення хронічних захворювань.