Магнітна буря 24 жовтня: яка її потужність

Магнітна буря / © Associated Press

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Сьогодні, 24 жовтня, очікується слабка магнітна буря. Очікується що вона перебуватиме на зеленому рівні та матиме К-індекс 2.7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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За прогнозом, у суботу, геомагнітна активність буде спокійною. Однак є ймовірність, що у наступні кілька днів вона може посилитися через потік сонячного вітру з нової корональної діри. У цей час можливі окремі періоди підвищеної геомагнітної активності.

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Магнітна буря 24 жовтня. Фото: Мeteoagent

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

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