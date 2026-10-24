ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 24 жовтня: яка її потужність

Наразі геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною, але надалі активність може зрости.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 24 жовтня, очікується слабка магнітна буря. Очікується що вона перебуватиме на зеленому рівні та матиме К-індекс 2.7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

За прогнозом, у суботу, геомагнітна активність буде спокійною. Однак є ймовірність, що у наступні кілька днів вона може посилитися через потік сонячного вітру з нової корональної діри. У цей час можливі окремі періоди підвищеної геомагнітної активності.

Магнітна буря 24 жовтня. Фото: Мeteoagent

Магнітна буря 24 жовтня. Фото: Мeteoagent

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie