Магнітна буря 25 березня: якою буде її активність

У середу, 25 березня, активність Сонця послабиться. Магнітна буря буде зеленого рівня з К-індексом 3,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Науковці зауважують, що швидкість сонячного вітру продовжує знижуватися. Втім, мимохідна корональна маса, яка вийшла 22 березня може дати про себе знати. У цьому випадку будь-який потенційний вплив може бути більшим і досягнути STORM G1.

Хоч магнітна буря не досягла критичного рівня, але все ж трохи підвищилася. Саме тому нездужати можуть метеозалежні, вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.