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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 25 червня: чого очікувати від сонячної активності

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © NASA

Сьогодні, 25 червня, сонячна активність на дуже низькому зеленому рівні. Магнітна буря - з К-індексом 2.3.

Про це стало відомо з ресурсу meteoagent станом на 07:50.

Сьогодні на на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. За останню добу на Сонці відбулися три спалахи класу В і чотири спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на планету.

Магнітна буря 25 червня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 25 червня. Фото: meteoagent.

Вплив магнітних бур можуть відчувати на собі метеозалежні, люди з гіпертонією та хронічними захворюваннями, вагітні тощо. Медики наголошують, якщо внести у своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити.

Нагадаємо, медики б’ють на сполох, адже рекордна спека загрожує життю та провокує сплеск хвороб.

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Дата публікації
Кількість переглядів
130
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