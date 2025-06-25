Магнітна буря 25 червня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © NASA

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Сьогодні, 25 червня, сонячна активність на дуже низькому зеленому рівні. Магнітна буря - з К-індексом 2.3.

Про це стало відомо з ресурсу meteoagent станом на 07:50.

Сьогодні на на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. За останню добу на Сонці відбулися три спалахи класу В і чотири спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на планету.

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Магнітна буря 25 червня. Фото: meteoagent.

Вплив магнітних бур можуть відчувати на собі метеозалежні, люди з гіпертонією та хронічними захворюваннями, вагітні тощо. Медики наголошують, якщо внести у своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити.

Нагадаємо, медики б’ють на сполох, адже рекордна спека загрожує життю та провокує сплеск хвороб.