Магнітна буря 25 грудня: якою буде активність Сонця

Магнітна буря / © Associated Press

У четвер, 25 грудня, очікується слабка магнітна буря. Активність Сонця відповідатиме К-індексу 3.7 (зелений).

Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.

Земля залишається в межах потоку високошвидкісного сонячного вітру від великої корональної діри. Геомагнітне поле було активним протягом останніх 24 годин. Втім, існує ймовірність досягнення STORM G1, поки швидкість сонячного вітру продовжує зростати.

Магнітна буря 25 грудня. Фото: meteoagent

Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітна буря хоч закінчилася, але може вплинути на здоров'я метеозалежних і людей похилого віку. Щоб звести до мінімуму негативний вплив, дотримуйтеся правил здорового способу життя.