Магнітна буря 25 листопада: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря.

У вівторок, 25 листопада, магнітна буря посилиться. Сонячна активність буде піднялася до червоного рівня - це К-індекс 5.

Про це повідомляє meteoagent а також свідчать дані Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру наразі підвищена через вплив трансекваторіальної корональної діри. Це збільшення швидкості сонячного вітру призвело до збільшення геомагнітної активності протягом сьогодні та, ймовірно, наступного дня.

Магнітна буря 25 листопада. Фото: meteoagent

Вплив магнітних бур можуть відчувати на собі метеозалежні, люди з гіпертонією та хронічними захворюваннями, вагітні тощо. Медики наголошують, якщо внести у своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити.