- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 1456
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 25 листопада: чого очікувати від сонячної активності
Коливання можуть бути помітними для чутливих людей.
У вівторок, 25 листопада, магнітна буря посилиться. Сонячна активність буде піднялася до червоного рівня - це К-індекс 5.
Про це повідомляє meteoagent а також свідчать дані Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру наразі підвищена через вплив трансекваторіальної корональної діри. Це збільшення швидкості сонячного вітру призвело до збільшення геомагнітної активності протягом сьогодні та, ймовірно, наступного дня.
Вплив магнітних бур можуть відчувати на собі метеозалежні, люди з гіпертонією та хронічними захворюваннями, вагітні тощо. Медики наголошують, якщо внести у своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити.