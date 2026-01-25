Магнітна буря 25 січня: яка її потужність

Магнітна буря / © Associated Press

У неділю, 25 січня, очікується магнітна буря зеленого рівня — з К-індексом 2.7.

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

За попередніми науковими моделями, можливе виникнення магнітної бурі слабкого або середнього рівня. Причиною можуть бути через залишкові ефекти корональних дір.

Магнітна буря 25 січня. Фото: Мeteoagent.

Фахівці наголошують, що на магнітні бурі реагує близько 75% населення світу. Під час сонячних збурень людина може відчувати головний біль та мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання, підвищення чи зниження тиску тощо.