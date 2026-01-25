ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
645
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 25 січня: яка її потужність

Метеозалежні люди часто реагують на магнітні бурі погіршенням загального самопочуття.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У неділю, 25 січня, очікується магнітна буря зеленого рівня — з К-індексом 2.7.

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

За попередніми науковими моделями, можливе виникнення магнітної бурі слабкого або середнього рівня. Причиною можуть бути через залишкові ефекти корональних дір.

Магнітна буря 25 січня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 25 січня. Фото: Мeteoagent.

Фахівці наголошують, що на магнітні бурі реагує близько 75% населення світу. Під час сонячних збурень людина може відчувати головний біль та мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання, підвищення чи зниження тиску тощо.

Дата публікації
Кількість переглядів
645
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie