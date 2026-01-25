- Дата публікації
Магнітна буря 25 січня: яка її потужність
Метеозалежні люди часто реагують на магнітні бурі погіршенням загального самопочуття.
У неділю, 25 січня, очікується магнітна буря зеленого рівня — з К-індексом 2.7.
Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.
За попередніми науковими моделями, можливе виникнення магнітної бурі слабкого або середнього рівня. Причиною можуть бути через залишкові ефекти корональних дір.
Фахівці наголошують, що на магнітні бурі реагує близько 75% населення світу. Під час сонячних збурень людина може відчувати головний біль та мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання, підвищення чи зниження тиску тощо.