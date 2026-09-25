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Магнітна буря 25 вересня: яка буде її активність
Геомагнітна активність послабшала і залишається спокійною.
У п’ятницю, 25 вересня, магнітна буря послабилася — до зеленого рівня — К-індексу 3.7.
Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Очікувано, що геомагнітна активність знизилася, адже вплив корональної слабшає. Водночас, наголошують науковці, залишається ймовірність активних періодів.
Зауважимо, магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів — як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.
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