Магнітна буря 25 вересня: яка буде її активність

Магнітна буря / © Associated Press

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У п’ятницю, 25 вересня, магнітна буря послабилася — до зеленого рівня — К-індексу 3.7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Очікувано, що геомагнітна активність знизилася, адже вплив корональної слабшає. Водночас, наголошують науковці, залишається ймовірність активних періодів.

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Магнітна буря 25 вересня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів — як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

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