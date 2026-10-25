Магнітна буря 25 жовтня: несподіване попередження про вплив Сонця на самопочуття

Геомагнітне поле Землі протягом доби залишатиметься переважно спокійним / © ТСН.ua

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У неділю, 25 жовтня, геомагнітна ситуація на Землі обіцяє бути відносно спокійною.

Згідно з останніми оновленнями від Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, Кр-індекс, зупиниться на позначці 2,7 бала.

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Таке значення класифікується як низьке, тому повноцінних та потужних магнітних штормів у цей день не прогнозують.

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Навіть слабкі коливання магнітного поля іноді провокують легкий головний біль, незрозумілу втому, незначні перепади артеріального тиску чи сонливість.

Раніше повідомлялося, що на геомагнітна ситуація на Землі може помітно змінитися через викид корональної маси, який стався на Сонці. Очікується, що хмара плазми рухатиметься у напрямку нашої планети та може вплинути на магнітосферу Землі.

Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

Підтримувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам, відмовитися від алкоголю

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