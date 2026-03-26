Магнітна буря 26 березня: що відомо
Попередній вплив корональної діри почав поступово спадати.
У четвер, 26 березня, геомагнітна активність має бути спокійною. Очікується магнітна буря зеленого рівня з К-індексом 3,7.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру знижується, бо попередній вплив корональної діри поступово спадає.
За даними науковців, геомагнітна активність загалом має бути спокійною протягом наступних кількох днів. Однак залишатиметься ймовірність деяких епізодичних активних періодів, які короткочасно досягатимуть STORM G1.
Магнітні бурі здатні впливати на наше самопочуття. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні люди та ті, хто має хронічні хвороби.