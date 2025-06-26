Магнітна буря 26 червня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © Associated Press

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У середу, 26 червня, сонячна активність підвищиться до червоного рівня. Магнітна буря сягне К-індексу 6.

Про це свідчать дані meteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу В і три спалахи класу С. Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде нестабільним до незначного штормового рівня.

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Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Найбільш поширені симптоми - це головний біль, стрибки артеріального тиску, підвищена втома та слабкість, порушення сну, дратівливість та тривожність. Окрім того, можуть загострюватися хронічні хвороби.

Під час магнітних бур варто більше відпочивати, не перевантажувати нервову систему, дотримуватись розпорядку дня, нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

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