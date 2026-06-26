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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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295
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Магнітна буря 26 червня: скільки балів вона буде

Сонячна активність трохи послабилася.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря.

Магнітна буря.

В п’ятницю, 26 червня, відзначиться слабкою магнітною бурею зеленого рівня. Її К-індекс 2.

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Протягом останніх 24 годин швидкість сонячного вітру зросла через вплив корональних дір у поєднанні з можливим приходом викиду корональної маси. Це призвело до активних умов та короткого інтервалу STORM G1.

Очікується, що поточний рівень активності поступово знижуватиметься до третього дня цього прогнозу.

Магнітна буря 26 червня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 26 червня. Фото: meteoagent.

Посилення магнітної бурі може вплинути на самопочуття деяких людей. Так, можуть спостерігатися такі симптоми, як погіршення сну, погіршення емоційного фону, зміна артеріального тиску, аритмія та соматичні розлади.

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Дата публікації
Кількість переглядів
295
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