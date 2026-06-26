Магнітна буря 26 червня: скільки балів вона буде

Магнітна буря.

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В п’ятницю, 26 червня, відзначиться слабкою магнітною бурею зеленого рівня. Її К-індекс 2.

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Протягом останніх 24 годин швидкість сонячного вітру зросла через вплив корональних дір у поєднанні з можливим приходом викиду корональної маси. Це призвело до активних умов та короткого інтервалу STORM G1.

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Очікується, що поточний рівень активності поступово знижуватиметься до третього дня цього прогнозу.

Магнітна буря 26 червня. Фото: meteoagent.

Посилення магнітної бурі може вплинути на самопочуття деяких людей. Так, можуть спостерігатися такі симптоми, як погіршення сну, погіршення емоційного фону, зміна артеріального тиску, аритмія та соматичні розлади.

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