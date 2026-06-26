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Магнітна буря 26 червня: скільки балів вона буде
Сонячна активність трохи послабилася.
В п’ятницю, 26 червня, відзначиться слабкою магнітною бурею зеленого рівня. Її К-індекс 2.
Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.
Протягом останніх 24 годин швидкість сонячного вітру зросла через вплив корональних дір у поєднанні з можливим приходом викиду корональної маси. Це призвело до активних умов та короткого інтервалу STORM G1.
Очікується, що поточний рівень активності поступово знижуватиметься до третього дня цього прогнозу.
Посилення магнітної бурі може вплинути на самопочуття деяких людей. Так, можуть спостерігатися такі симптоми, як погіршення сну, погіршення емоційного фону, зміна артеріального тиску, аритмія та соматичні розлади.