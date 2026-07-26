Магнітна буря 26 липня: чого очікувати від активності Сонця

Магнітна буря / © Associated Press

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У неділю, 26 липня, активність Сонця буде слабкою. Очікується магнітна буря зеленого рівня — з К-індексом 2.

Про це повідомили meteoagent і Британська геологічна служба.

Днями швидкість сонячного вітру була трохи підвищеною через ефекти корональних дір, але вона поступово почала знижуватися.

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Сьогоднішні геомагнітні умови будуть спокійними. Втім, ймовірність деяких активних періодів залишається — поки сонячний вітер залишатиметься вище фонового рівня.

Магнітна буря 26 липня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, яке виникає через потужні спалахи та викиди плазми на Сонці. Коли потік заряджених частинок досягає планети, він взаємодіє з її магнітним полем і може спричиняти різні наслідки.

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