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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 26 липня: чого очікувати від активності Сонця

ьогоднішні геомагнітні умови будуть спокійними.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У неділю, 26 липня, активність Сонця буде слабкою. Очікується магнітна буря зеленого рівня — з К-індексом 2.

Про це повідомили meteoagent і Британська геологічна служба.

Днями швидкість сонячного вітру була трохи підвищеною через ефекти корональних дір, але вона поступово почала знижуватися.

Сьогоднішні геомагнітні умови будуть спокійними. Втім, ймовірність деяких активних періодів залишається — поки сонячний вітер залишатиметься вище фонового рівня.

Магнітна буря 26 липня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 26 липня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, яке виникає через потужні спалахи та викиди плазми на Сонці. Коли потік заряджених частинок досягає планети, він взаємодіє з її магнітним полем і може спричиняти різні наслідки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
340
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