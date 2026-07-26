- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 340
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 26 липня: чого очікувати від активності Сонця
ьогоднішні геомагнітні умови будуть спокійними.
У неділю, 26 липня, активність Сонця буде слабкою. Очікується магнітна буря зеленого рівня — з К-індексом 2.
Про це повідомили meteoagent і Британська геологічна служба.
Днями швидкість сонячного вітру була трохи підвищеною через ефекти корональних дір, але вона поступово почала знижуватися.
Сьогоднішні геомагнітні умови будуть спокійними. Втім, ймовірність деяких активних періодів залишається — поки сонячний вітер залишатиметься вище фонового рівня.
Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, яке виникає через потужні спалахи та викиди плазми на Сонці. Коли потік заряджених частинок досягає планети, він взаємодіє з її магнітним полем і може спричиняти різні наслідки.