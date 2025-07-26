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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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163
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Магнітна буря 26 липня: чого очікувати від сонячної активності

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 26 липня, магнітна буря буде зеленого рівня - з К-індексом 2.3. Активність Сонця буде на низькому рівні.

Про це повідомляє Мeteoagent.

За останню добу спалахи, що відбулися на Сонці практично не впливають на Землю. Втім, вже завтра, попередньо, магнітна буря підніметься до червоного рівня.

Магнітна буря 26 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 26 липня. Фото: Мeteoagent.

Вплив магнітних бур можуть відчувати на собі метеозалежні, люди з гіпертонією та хронічними захворюваннями, вагітні тощо. Медики наголошують, якщо внести у своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити.

Нагадаємо, ми писали про те, що загальнорекомендовані 10 000 кроків на день не є обов’язковими. Адже останні дослідження показують, що корисним може бути і менша кількість кроків. Такий самий позивний ефект матимуть і 7 000 кроків.

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Дата публікації
Кількість переглядів
163
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