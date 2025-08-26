- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 340
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 26 липня: чого очікувати від сонячної активності
Сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня.
У вівторок, 26 серпня, активність Сонця буде низькою. Суттєвих магнітних бур не очікується - К-індекс 3.7.
Про це повідомляє Меteoagent.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу відбулося три спалахи класу С та один спалах класу М4,6. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів.
Магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей як до свого початку. Вони піддаються впливу не лише у дні потужного шторму, а також до початку та після закінчення магнітної бурі.
В період магнітних бур варто уникати стресову, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування.
Нагадаємо, ми писали про те, як швидко та безпечно підняти тиск у домашніх умовах тим, хто страждає від його низького рівня.