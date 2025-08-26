Магнітна буря 26 липня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © twitter.com

У вівторок, 26 серпня, активність Сонця буде низькою. Суттєвих магнітних бур не очікується - К-індекс 3.7.

Про це повідомляє Меteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу відбулося три спалахи класу С та один спалах класу М4,6. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів.

Магнітна буря 26 серпня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей як до свого початку. Вони піддаються впливу не лише у дні потужного шторму, а також до початку та після закінчення магнітної бурі.

В період магнітних бур варто уникати стресову, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування.

