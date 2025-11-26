ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 26 листопада: яка її потужність

Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм та самопочуття.

Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 26 листопада, магнітна буря тримається на високому рівні. Сонячна активність відповідає К-індексу 5 (червоний рівень).

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

За даними науковців, активність Сонця збережеться протягом сьогодні-завтра. Вона почне знижуватися та повернеться до фонового рівня до кінця цього прогнозу.

Магнітна буря 26 листопада. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 26 листопада. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати  головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. 

Аби зменшити вплив магнітних бур, варто пити більше трав’яного та зеленого чаю, відмовитися від кави та алкоголю, більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі, нормалізуйте сон.

