Магнітна буря 26 листопада: яка її потужність
Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм та самопочуття.
У середу, 26 листопада, магнітна буря тримається на високому рівні. Сонячна активність відповідає К-індексу 5 (червоний рівень).
Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.
За даними науковців, активність Сонця збережеться протягом сьогодні-завтра. Вона почне знижуватися та повернеться до фонового рівня до кінця цього прогнозу.
Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.
Аби зменшити вплив магнітних бур, варто пити більше трав’яного та зеленого чаю, відмовитися від кави та алкоголю, більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі, нормалізуйте сон.